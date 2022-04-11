Французские жандармы едут на Украину. Москва считает, что они займутся сокрытием преступлений Киева

В Минобороны заявили, что французские жандармы на Украине займутся сокрытием военных преступлений Киева и фабрикацией обвинений в адрес российских военнослужащих. Ранее во Львов прибыла группа технических и научных специалистов жандармерии, которые вместе с украинскими следователями намерены заняться «расследованием военных преступлений».

Фото: Etienne de Poncins/Twitter Etienne de Poncins/Twitter

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предупредил Совет Безопасности, что Украина готовит «новые провокации».

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Франция направила на Украину группу, которая будет собирать данные о «совершенных российскими военнослужащими преступлениях» совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», — указал представитель Минобороны.

Он отметил, что Киев широко использует возможности некоммерческих организаций и иностранных государств.

Представитель Минобороны уточнил, что военнослужащие сил специальных операций Франции совместно с техническими экспертами французской жандармерии и МВД прибыли на украинскую территорию через Германию и Польшу по «дипломатическому коридору».

По словам Мизинцева, приехавшие из Франции специалисты «явно ангажированы, и рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится».

Расследование военных преступлений

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен ранее сообщил о прибытии во Львов группы французских жандармов.

«Группа французских технических и научных специалистов жандармерии находится во Львове, чтобы помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений», — написал дипломат в Twitter.

По его словам, правоохранители начнут свою работу 12 апреля.

Дипломат подчеркнул, что французы «первые, кто оказывает такую помощь». Он указал, что жандармы будут работать только с украинскими следователями.

Россия предупредила о провокациях

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия передала всемирной организации информацию о новых провокациях, которые готовят украинские власти. По его словам, «провокация в Краматорске» не удалась.

«Но украинские пропагандисты явно пытаются учесть свои ошибки и сработать чище», — сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, среди таких провокаций постановочное обнаружение массовых захоронений в селе Раковка под Киевом, а также провокация с обстрелом якобы военными РФ автомобилей скорой помощи, которые перевозят пациентов в городе Кремянная. Полянский также заявил, что в селе Белогоровка заминировали резервуары с хлором, которые планируют взорвать при подходе подразделений Народной милиции ЛНР.

Он также заявил, что в Одессе были замечены украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации.

«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ, переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом», — сказал Полянский.

По его словам, провокации в сочетании с практикой использования мирного населения в качестве «живого щита» «поражают бесчеловечным отношением к судьбам народа Украины» и показывают пренебрежение нормами международного гуманитарного права и морали.

«Россия, как мы неоднократно говорили, с мирным украинским населением не воюет», — заявил дипломат.

«У всех до сих пор на слуху беспрецедентная как по своей жестокости, так и по «топорности», исполненная провокация в городе Буча. Ее пока еще продвигают в качестве якобы совершенного российской армией преступления, несмотря на неопровержимые свидетельства о постановочном характере произошедшего, которые только множатся», — сказал он.