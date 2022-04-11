В Пентагоне назвали системы С-400 слишком сложными для украинских военных

Украинские военные не справятся с системами ПВО С-400, если таковые будут им поставлены. Об этом, как передает РИА Новости, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
По его словам, США ищут страны, которые могли передать системы противовоздушной обороны, но еще никто не согласился отдать киевскому режиму российские комплексы С-400.
"Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы... знают, как применять", - заявили в Пентагоне.
Как отметил представитель минобороны США, они умеют обращаться с советскими системами ПВО, именно их Вашингтон и ищет у своих союзников.
Стоит отметить, что зенитные ракетные системы С-400 из всех стран НАТО есть только у Турции, однако когда СМИ сообщили, что американские чиновники предложили Анкаре передать их Украине, это вызвало возмущение в Турции. Власти страны заявили, что не пойдут на этот шаг.
Кстати, подобное недопустимо еще и потому, что это нарушит условия контракта, на котором системы поставлялись. В нем прописано, что комплексы запрещено передавать третьим странам. Это правило распространяется и на системы С-300, которые есть на вооружении некоторых европейских стран.