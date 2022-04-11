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21 минуту назад

В Пентагоне назвали системы С-400 слишком сложными для украинских военных

Российская Газета

Украинские военные не справятся с системами ПВО С-400, если таковые будут им поставлены. Об этом, как передает РИА Новости, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

В Пентагоне назвали системы С-400 слишком сложными для украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, США ищут страны, которые могли передать системы противовоздушной обороны, но еще никто не согласился отдать киевскому режиму российские комплексы С-400.

"Я не знаю о планах передачи Украине С-400 кем бы то ни было. Это гораздо более сложная система. Это не та система, которую украинцы... знают, как применять", - заявили в Пентагоне.

Как отметил представитель минобороны США, они умеют обращаться с советскими системами ПВО, именно их Вашингтон и ищет у своих союзников.

Стоит отметить, что зенитные ракетные системы С-400 из всех стран НАТО есть только у Турции, однако когда СМИ сообщили, что американские чиновники предложили Анкаре передать их Украине, это вызвало возмущение в Турции. Власти страны заявили, что не пойдут на этот шаг.

Кстати, подобное недопустимо еще и потому, что это нарушит условия контракта, на котором системы поставлялись. В нем прописано, что комплексы запрещено передавать третьим странам. Это правило распространяется и на системы С-300, которые есть на вооружении некоторых европейских стран.

Армия,НАТО,Пентагон,
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