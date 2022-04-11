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24 минуты назад

Минобороны сообщило об уничтожении лагеря «Правого сектора»

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило об уничтожении лагеря «Правого сектора»
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что лагерь базировался в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.

«Уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации "Правый сектор"», — сказал Конашенков.

11 апреля Российским вооруженным силам около города Изюм удалось ликвидировать заместителя командира «Правого сектора» Тараса Бобанича, который являлся одним из идеологов теории «превосходства украинской расы».

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,Правый сектор,
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