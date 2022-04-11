Минобороны сообщило об уничтожении лагеря «Правого сектора»

Вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Об этом в понедельник, 11 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что лагерь базировался в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.

«Уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации "Правый сектор"», — сказал Конашенков.