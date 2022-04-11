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48 минут назад

Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ

Российская Газетаиещё 1

Стотысячная группировка украинских войск может быть в скором времени взята в кольцо. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас идет подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине", - отметил он.

По словам Басурина, численность этой группировки оценивается в 90-100 тысяч штыков.

"Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине", - заявил представитель Народной милиции.

Как указал Басурин, длина фронта данной группировки составляет около 200 километров, а глубина - до центральной Украины.

Он также рассказал, что в настоящее время идут операции по зачистке территории порта Мариуполя, который полностью перешел под контроль сил ДНР.

Армия,Эдуард Басурин,
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