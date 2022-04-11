Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ

Стотысячная группировка украинских войск может быть в скором времени взята в кольцо. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Сейчас идет подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине", - отметил он.
По словам Басурина, численность этой группировки оценивается в 90-100 тысяч штыков.
"Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине", - заявил представитель Народной милиции.
Как указал Басурин, длина фронта данной группировки составляет около 200 километров, а глубина - до центральной Украины.
Он также рассказал, что в настоящее время идут операции по зачистке территории порта Мариуполя, который полностью перешел под контроль сил ДНР.