Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ

Стотысячная группировка украинских войск может быть в скором времени взята в кольцо. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

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"Сейчас идет подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине", - отметил он.

По словам Басурина, численность этой группировки оценивается в 90-100 тысяч штыков.

"Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине", - заявил представитель Народной милиции.

Как указал Басурин, длина фронта данной группировки составляет около 200 километров, а глубина - до центральной Украины.