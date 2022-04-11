В МО РФ сообщили о пытках украинскими боевиками жителей Славянска

Боевики территориальной обороны за пророссийские взгляды подвергают пыткам жителей Славянска, а также угрожают им передачей в Службу безопасности Украины (СБУ) и расправой над родственниками. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в Славянске Донецкой Народной Республики, чтобы проверить местных жителей на любые "признаки пророссийских взглядов".
"Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие. Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов", - заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.