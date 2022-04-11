Канада обучала бойцов полка "Азов" на Украине

Канадские военные инструкторы обучали бойцов националистического полка "Азов" в рамках канадской небоевой операции Unifier по подготовке военнослужащих ВС Украины. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Radio Canada.

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Автор материала ссылается на имеющиеся у Radio Canada документы, а также фотографии 2020 года, на которых видно, что на форме украинских военных, проходящих обучение под присмотром канадских инструкторов на одном из полигонов Львовской области, есть шевроны полка "Азов".

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"Вооруженные силы Канады действительно внесли свой вклад в обучение солдат полка "Азов" в 2020 году", - утверждает радиостанция.

Отмечается, что на этом полигоне в Золочевском учебном центре Нацгвардии Украины канадские инструкторы работали с февраля 2019 по февраль 2022 года.

В Минобороны Канады радиостанции опровергли утверждения о том, что канадцы обучали военнослужащих "Азова", при этом в ведомстве отметили, что канадская сторона не занимается отбором тех, кто должен проходить тренировки в рамках операции Unifier.

В рамках тренировочной миссии Unifier Вооруженные силы Канады с 2015 года проводят обучение солдат и офицеров украинской армии во Львовской области. До начала специальной военной операции РФ ими были обучены более 33 тыс. украинских военных. В 2015 году тогдашний министр обороны Канады Джейсон Кенни заявлял, что канадские инструкторы будут тренировать только солдат Национальной гвардии и ВС Украины. В ведомстве также подчеркивали, что о тренировках бойцов полка "Азов" речи не идет.

"Азов" - добровольческий батальон, сформирован в Мариуполе в мае 2014 года, в сентябре преобразован в полк. 10 ноября 2014 года на тот момент глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о переводе "Азова" в состав Нацгвардии. Командование и значительная часть состава придерживаются праворадикальных, неонацистских, расистских и антисемитских взглядов.