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24 минуты назад

Басурин сообщил о подготовке к окружению самой мощной группировки ВСУ

News.ruиещё 1

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой мощной группировки украинских войск, численность которых достигает 100 тысяч человек, передаёт РИА Новости. Он отметил, что эта группировка базируется на территории, берущей своё начало «южнее Донецка» и до Славянска, на длину фронта около двухсот километров и глубиной до центральной Украины.

Басурин отметил, что это самые боеспособные части на Украине на текущий момент.

Сейчас идёт подготовка по окружению самой мощной группировки украинских войск, которая находится на Украине. По предварительным данным, (численность) группировки оценивается от 90 до 100 тысяч штыков. Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине, — заявил он.

Армия,Видео,Эдуард Басурин,
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