В Мариуполе сдались в плен морпехи ВСУ

В Мариуполе около 160 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом в понедельник, 11 апреля, стало известно военному корреспонденту Александру Сладкову, снятый им сюжет показали в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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По словам Сладкова, утром морпехи одновременно вышли пешком из здания завода «Азовсталь», где укрылись украинские военные. При этом, как уточнил корреспондент, сдавшихся представителей ВСУ было примерно в пять раз больше, чем российских спецназовцев, которые их встречали.

Ранее 11 апреля сообщалось, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая находится в Мариуполе, пожаловались, что их ресурсы истощены, а командование бросило их. По словам военных, они больше месяца воевали без пополнения боеприпасов, еды и воды.