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2 часа назад

Германия продаст Киеву 50 списанных танков

Свободная прессаиещё 1

Немецкая компания Rheinmetall заявила о готовности продать Украине 50 танков. Правда все эти танки – старые, списанные машины, пишет Pravda.Ru.

Германия продаст Киеву 50 списанных танков
Фото: WikipediaWikipedia

Как заявили в компании Rheinmetall, первая партия немецкой бронетехники из 50 машин уже готова. Поставку обещают обеспечить в течение четырех – шести недель. Перед этим сделку должно одобрить федеральное правительство ФРГ.

Речь идет о старых моделях немецких танков Leopard 1, планируется поставить на Украину и немецкие бронемашины Marder. Эти типы техники считались устаревшими уже в 80-х годах прошлого века.

Ранее «СП» писала о том, что в Народной милиции ДНР заявили о начале подготовки к окружению крупнейшей группировки украинских войск.

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