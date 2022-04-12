Германия продаст Киеву 50 списанных танков

Немецкая компания Rheinmetall заявила о готовности продать Украине 50 танков. Правда все эти танки – старые, списанные машины, пишет Pravda.Ru.

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Как заявили в компании Rheinmetall, первая партия немецкой бронетехники из 50 машин уже готова. Поставку обещают обеспечить в течение четырех – шести недель. Перед этим сделку должно одобрить федеральное правительство ФРГ.

Речь идет о старых моделях немецких танков Leopard 1, планируется поставить на Украину и немецкие бронемашины Marder. Эти типы техники считались устаревшими уже в 80-х годах прошлого века.