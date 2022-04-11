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1 час назад

Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили помощь Запада Киеву

ТАСС

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в понедельник обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным вопросы, касающиеся оказания Западом помощи Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

США и Украина снова обсудили военную помощь Запада Киеву
Фото: APAP

По его словам, Милли и Залужный говорили о российской спецоперации на Украине. Милли, в частности, подчеркнул, что "Соединенные Штаты едины с союзниками и партнерами в решимости поддерживать Украину".

"Украина является ключевым партнером НАТО и твердо привержена национальному суверенитету и демократическим принципам", - утверждал Батлер.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

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