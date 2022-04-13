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56 минут назад

Атомный авианосец ВМС США Abraham Lincoln начал учения в Японском море

Российская Газетаиещё 3

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln начал учения в Японском море. В них участвуют и Силы самообороны Японии, передает телеканал NHK. Американский военный корабль был замечен рядом с островом Цусима.

Авианосец ВМС США Abraham Lincoln начал учения в Японском море
Фото: www.dvidshub.netwww.dvidshub.net

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США пробудет в Японском море примерно пять дней. По мнению экспертов, данная "демонстрации силы" связана с недавними ракетными запусками. Северная Корея провела сразу несколько испытаний.

В Сеуле не исключили, что в ближайшее время Пхеньян может провести ядерные испытания.

Армия,Авианосцы,
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