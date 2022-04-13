Авианосец ВМС США Abraham Lincoln начал учения в Японском море

Авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln начал учения в Японском море. В них участвуют и Силы самообороны Японии, передает телеканал NHK. Американский военный корабль был замечен рядом с островом Цусима.
Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США пробудет в Японском море примерно пять дней. По мнению экспертов, данная "демонстрации силы" связана с недавними ракетными запусками. Северная Корея провела сразу несколько испытаний.
В Сеуле не исключили, что в ближайшее время Пхеньян может провести ядерные испытания.