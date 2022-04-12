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1 час назад

В Госдуме допустили наличие в Мариуполе инструкторов НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО.

В Госдуме допустили наличие в Мариуполе инструкторов НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Допускаю, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО и представители спецслужб ряда западных стран. Именно их так упорно защищают украинские военнослужащие и нацбаты», – цитирует РИА «Новости» Шеремета.

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По его словам, страны НАТО последние восемь лет строили в восточной Украине хорошо укрепленный плацдарм для нападения на Россию, но спецоперация сорвала их планы.

«Думаю, что по Мариуполю нас еще ждет много интересных открытий, способных шокировать все мировое сообщество», – подчеркнул депутат.

Шеремет также считает, что Украина «превратилась в террористическое образование, некий симбиоз фашизма и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Украинские нацисты сегодня в качестве мишеней выбирают мирное население, городскую инфраструктуру, химические объекты», – добавил он.

Напомним, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе пожаловались, что у них нет возможности сопротивляться, ресурсы исчерпаны, большая часть личного состава убита или ранена.

«Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, воды и погибали пачками. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Мы постепенно заканчиваемся. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить – возвращаются в строй», – говорится в заявлении бригады, размещенном в соцсетях.

«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен», – говорится в заявлении бригады. Также в сложившейся ситуации руководители бригады обвинили президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».

Армия,Соцсети,Денис Пушилин,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Алексей Смирнов,Рамзан Кадыров,НАТО,Госдума,
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