Кадыров сообщил о сдаче в плен тысячи морпехов ВСУ в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались в плен "более тысячи морпехов ВСУ", среди которых "сотни раненых".

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"Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, "украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой".

"Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось. Действуют только отдельные малочисленные группы", - сообщил он.

Глава Чечни добавил, что "в недрах "Азовстали" в данный момент находятся порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь".

"Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой", - отметил Кадыров.