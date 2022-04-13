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22 минуты назад

Кадыров сообщил о сдаче в плен тысячи морпехов ВСУ в Мариуполе

ТАССиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались в плен "более тысячи морпехов ВСУ", среди которых "сотни раненых".

Кадыров сообщил о сдаче в плен тысячи морпехов ВСУ в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, "украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой".

"Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось. Действуют только отдельные малочисленные группы", - сообщил он.

Глава Чечни добавил, что "в недрах "Азовстали" в данный момент находятся порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь".

"Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой", - отметил Кадыров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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