Кадыров сообщил о сдаче в плен тысячи морпехов ВСУ в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Мариуполе сдались в плен "более тысячи морпехов ВСУ", среди которых "сотни раненых".
"Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, "украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой".
"Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось. Действуют только отдельные малочисленные группы", - сообщил он.
Глава Чечни добавил, что "в недрах "Азовстали" в данный момент находятся порядка двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь".
"Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой", - отметил Кадыров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.