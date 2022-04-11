В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Командир батальона «Восток» заявил о попытке колонны ВСУ вырваться из Мариуполя

Lenta.ruиещё 2

Украинские военные нанесли на свою технику опознавательные знаки Донецкой народной республики (ДНР), сформировали колонну и пытались ночью вырваться из Мариуполя. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Колонна ВСУ попыталась вырваться из Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

«В общей сложности порядка тридцати боевых машин, включая самоходки, потянулись нам навстречу, не понимая, что с момента формирования колонны мы уже контролировали с воздуха все его движения», — доложил он. По его словам, противник бросил технику и рассеялся по округе.

Ходаковский подчеркнул, что положение украинских военных становится все безнадежнее.

«Видимо, пора забрасывать на пока подконтрольную ему территорию агитки с условиями сдачи — есть информация, что уже многие хотели бы поднять руки, но не знают как», — заключил он.

Ранее бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины, находящаяся в Мариуполе, рассказала, что их ресурсы истощены, а командование бросило их. Солдаты заявляют, что больше месяца воевали без пополнения боеприпасов, еды и воды.

«Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады... Пехота вся погибла, и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара», — рассказали они.

Армия,Александр Ходаковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители