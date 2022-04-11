Военные РФ ликвидировали одного из руководителей "Правого сектора"

Российскими военнослужащими ликвидирован один из руководителей «Правого сектора»* Тарас Бобанич, который лично отдавал приказы об обстрелах и виновен в смертях жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

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По данным военного ведомства, Бобанич был убит в пяти километрах южнее города Изюм российской группой специального назначения.

«С 2014 г. участвовал в карательной операции киевского режима на Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения. Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе детей», - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны пообещали, что «российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это западные страны ввели обширные антироссийские санкции, блокировав, в том числе активы Банка России.