Пушилин заявил о переходе порта Мариуполя под контроль ДНР

Народная милиция ДНР полностью взяла под свой контроль морской порт города Мариуполь. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

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«Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем», — объявил Пушилин.

Бои за городской порт продолжались между Народной милицией и Вооруженными силами Украины (ВСУ) несколько недель. Сейчас украинские части сосредоточены преимущественно в районе заводов «Азовсталь» и «Азовмаш».