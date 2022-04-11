В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
2 часа назад

В МО РФ заявили о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»* Тараса Бобанича

ТК «Звезда»иещё 2

В Минобороны России заявили о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»* Тараса Бобанича.

В МО РФ заявили о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора»*
Фото: GloballookpressGloballookpress

«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого "добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Тарас Бобанич», - говорится в сообщении.

Бобанич был лидером Львовской неонацистской группировки. В «Правый сектор»* он вступил в 2013 году.

С 2014-го он участвовал в украинской карательной операции в Донбассе. Лично отдавал приказы на артобстрелы жилых кварталов Луганска и Донецка.

«Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей», - говорится в сообщении от Минобороны России.

С 2019 года Тарас Бобанич был заместителем командира «Правого сектора»* по деятельности резервных подразделений.

В Минобороны России сообщили, что Бобанич был одним из идеологов теории украинского превосходства, он лично принимал участие в нападениях на русскоязычное население Украины, а также в убийствах.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что ВС РФ продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.

* «Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,Правый сектор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители