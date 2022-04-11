В МО РФ заявили о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора»*

В Минобороны России заявили о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»* Тараса Бобанича.

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«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого "добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Тарас Бобанич», - говорится в сообщении.

Бобанич был лидером Львовской неонацистской группировки. В «Правый сектор»* он вступил в 2013 году.

С 2014-го он участвовал в украинской карательной операции в Донбассе. Лично отдавал приказы на артобстрелы жилых кварталов Луганска и Донецка.

«Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей», - говорится в сообщении от Минобороны России.

С 2019 года Тарас Бобанич был заместителем командира «Правого сектора»* по деятельности резервных подразделений.

В Минобороны России сообщили, что Бобанич был одним из идеологов теории украинского превосходства, он лично принимал участие в нападениях на русскоязычное население Украины, а также в убийствах.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что ВС РФ продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.