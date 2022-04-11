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2 часа назад

Сдавшиеся украинские боевики рассказали о приказе руководства расстреливать мирных жителей Рубежного

ТК «Звезда»

Народная милиция Луганской Народной Республики опубликовала кадры допроса сдавшихся сотрудников нацгвардии. По словам одного из военнослужащих, руководство приказало расстрелять мирных жителей Рубежного, однако они отказались выполнять приказ.

Сдавшиеся украинские боевики рассказали об обстрелах жителей Рубежного
Фото: Народная милиция ЛНРНародная милиция ЛНР

«В какой-то момент привезли туда людей, там были и женщины, и мужчины... Люди, которых привезли, были с повязками белыми, это были жители Рубежного. Всех выставили перед нами, нам был отдан приказ всех их расстрелять», - поделился украинский военный.

Он рассказал, что задержанные гражданские якобы имели отношение к событиям в городе Буча под Киевом. Из-за отказа стрелять в мирных людей военнослужащих посадили в яму, где они просидели пару дней. По его словам, к ним приставили охрану, это были представители добровольческих батальонов. В какой-то момент они решились бежать.

«Ребята выпившие были. Ночью мы их обезвредили. Убежали на сторону Рубежного, где находились подразделения ЛНР», - добавил украинский военнослужащий.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что техника зенитного ракетного дивизиона С-300, которая направлена на Украину в качестве военной помощи из Европы, уже ликвидирована Вооруженными силами РФ.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры запуска сразу восьми ракет «Калибр» подряд по украинским целям с корабля ВМФ РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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