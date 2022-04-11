В горах Сибири открылся конкурс Армейских игр "Саянский марш"

Первый конкурс в рамках Армейских международных игр - 2022 года по ски-альпинизму "Саянский марш" стартовал в горах Западного Саяна в Красноярском крае. На торжественной церемонии подняли флаги стран-участниц и флаг Армейских игр, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Фото: минобороны рф минобороны рф

"На церемонии открытия в торжественной обстановке лучшие представители команд под аккомпанемент военного духового оркестра горного соединения Центрального военного округа подняли флаги стран - участниц соревнований и флаг Армейских игр", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в церемонии открытия приняли участие представители управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, штаба ЦВО и Центрального спортивного клуба армии, а также гости и участники конкурса.

Соревнования пройдут на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки". Перед церемонией открытия все участники прошли мандатную и медицинскую комиссии, получили оружие. Также все команды приняли участие в строевом смотре, в ходе которого судейская комиссия проверила комплект обмундирования и имущества военнослужащих.