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1 час назад

Первый конкурс Армейских игр - 2022 "Саянский марш" открылся в горах Сибири

ТАСС

Первый конкурс в рамках Армейских международных игр - 2022 года по ски-альпинизму "Саянский марш" стартовал в горах Западного Саяна в Красноярском крае. На торжественной церемонии подняли флаги стран-участниц и флаг Армейских игр, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В горах Сибири открылся конкурс Армейских игр "Саянский марш"
Фото: минобороны рфминобороны рф

"На церемонии открытия в торжественной обстановке лучшие представители команд под аккомпанемент военного духового оркестра горного соединения Центрального военного округа подняли флаги стран - участниц соревнований и флаг Армейских игр", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в церемонии открытия приняли участие представители управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, штаба ЦВО и Центрального спортивного клуба армии, а также гости и участники конкурса.

Соревнования пройдут на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки". Перед церемонией открытия все участники прошли мандатную и медицинскую комиссии, получили оружие. Также все команды приняли участие в строевом смотре, в ходе которого судейская комиссия проверила комплект обмундирования и имущества военнослужащих.

В состязаниях принимают участие сборные команды из России, Абхазии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также женская сборная Министерства обороны РФ. Кроме того, впервые в соревнованиях принимает участие команда Ирана.

Армия,Минобороны России,
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