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1 час назад

"Диванные" наемники США собирают деньги на лже-войну на Украине

Deita.ru

Многие пользователи социальных сетей уже давно привыкли к понятию "диванные войска", однако американцы шагнули куда дальше и смогли монетизировать свою "диванную службу", собирая пожертвования на выдуманных историях. Подробнее пишет ИА DEITA.RU.

В США "диванные войска" монетизируют свою "службу"
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

В Сети появляется все большее количество ряженых воинов, которые рассказывают о своей службе на Украине и просят у подписчиков пожертвовать им на поддержку. Один из таких клоунов попался на лжи. Мужчина преклонных лет настолько заигрался в войну, что начал рассказывать своим подписчикам истории на грани фантастики.

Так, Джеймс Васкес заврался и стал рассказывать невероятную историю на фоне автомата, для правдоподобности он включил на фоне сирену, однако, по всей видимости из-за преклонного возраста, позабыл снять очки, в которых отражался компьютер, напротив которого он сидел.

Но этого Васкесу показалась мало, и он решил добавить немного лжи в Твиттер. Своим подписчикам он стал рассказывать, что он и его боевой друг Брит арендовали квартиру, чтобы немного передохнуть. Причем арендовать квартиру для передышки, судя по истории Джеймса, им удалось прямо в эпицентре боевых действий.

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