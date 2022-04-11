В США "диванные войска" монетизируют свою "службу"

Многие пользователи социальных сетей уже давно привыкли к понятию "диванные войска", однако американцы шагнули куда дальше и смогли монетизировать свою "диванную службу", собирая пожертвования на выдуманных историях. Подробнее пишет ИА DEITA.RU.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

В Сети появляется все большее количество ряженых воинов, которые рассказывают о своей службе на Украине и просят у подписчиков пожертвовать им на поддержку. Один из таких клоунов попался на лжи. Мужчина преклонных лет настолько заигрался в войну, что начал рассказывать своим подписчикам истории на грани фантастики.

Так, Джеймс Васкес заврался и стал рассказывать невероятную историю на фоне автомата, для правдоподобности он включил на фоне сирену, однако, по всей видимости из-за преклонного возраста, позабыл снять очки, в которых отражался компьютер, напротив которого он сидел.