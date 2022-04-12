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2 часа назад

Авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины

RT на русскомиещё 4

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 38 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины», — сообщил он.

В частности, были уничтожены склад боеприпасов, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила украинскую пусковую установку тактических ракет «Точка-У» в районе города Селидово в Донецкой области.

Армия,Игорь Конашенков,
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