Авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 38 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины», — сообщил он.

В частности, были уничтожены склад боеприпасов, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники.