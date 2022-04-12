Авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 38 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины», — сообщил он.
В частности, были уничтожены склад боеприпасов, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники.
Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила украинскую пусковую установку тактических ракет «Точка-У» в районе города Селидово в Донецкой области.