Минобороны заявило об уничтожении ремонтной базы украинской армии

Российским войскам удалось высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожить около населенного пункта Великая Новоселовка базу ремонта вооружения украинской армии. Об этом сообщил в понедельник, 11 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Представитель ведомства пояснил, что также была уничтожена военная техника украинских сил противовоздушной обороны, среди них зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

Кроме того, российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы, добавил Конашенков.

10 апреля Минобороны сообщило об уничтожении высокоточными ракетами пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ.

По информации Конашенкова, цели были поражены в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.