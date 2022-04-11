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2 часа назад

Минобороны заявило об уничтожении базы ремонта вооружения украинской армии

Lenta.ruиещё 3

Российским войскам удалось высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожить около населенного пункта Великая Новоселовка базу ремонта вооружения украинской армии. Об этом сообщил в понедельник, 11 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило об уничтожении ремонтной базы украинской армии
Фото: ТАССТАСС

Представитель ведомства пояснил, что также была уничтожена военная техника украинских сил противовоздушной обороны, среди них зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

Кроме того, российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы, добавил Конашенков.

10 апреля Минобороны сообщило об уничтожении высокоточными ракетами пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ.

По информации Конашенкова, цели были поражены в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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