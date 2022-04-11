Басурин призывает химические войска для штурма "Азовстали"

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по «Азовстали», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.