Басурин призывает химические войска для штурма "Азовстали"

Штурмовать в лоб подземные укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе смысла нет из-за риска больших потерь своих солдат, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по «Азовстали», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.
По словам Басурина, оценить численность боевиков на заводе сейчас сложно.
«Это данные только предварительные – три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», – отметил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, боевики регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения, но все они неудачные.
Ранее понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».