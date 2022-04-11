Турция пригрозила США покупкой российских Су-57

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36 минут назад

Milliyet: Турция допустила покупку российских Су-57

Мария Иванова

Турция рассмотрит возможность закупить у России истребители пятого поколения Су-57, если Конгресс США не согласует поставки американских истребителей четвертого поколения F-16 Анкаре. Об этом сообщает Milliyet.

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Фото: ТАССТАСС

В Турции ожидают, что национальный истребитель TF-X поступит на вооружение в 2030 году. Анкара планирует восполнить пробел в вооружениях, который может возникнуть в ближайшие восемь лет, самолетами F-16 Block 70.

Турция запросила у США поставку 40 истребителей и 80 комплектов для модернизации F-16. Milliyet отмечает, что F-16 составляют основную ударную силу турецких ВВС, на вооружении стоит 270 таких самолетов.

В письме, направленном Госдепартаментом США Конгрессу, отмечается, что поставка F-16 Турции будет соответствовать интересам национальной безопасности США, а также послужит долгосрочному единству НАТО.

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В 2019 году США исключили Турцию из программы производства F-35 из-за покупки страной российских систем С-400. В США заявляли, что эксплуатация F-35 рядом с российской системой ПВО поможет Москве «считать информацию» об уязвимостях самолетов.

Если Конгресс отклонит запрос на F-16, у Турции будет возможность закупить истребители во Франции и Британии или приобрести Су-57, подчеркивает Milliyet.

Армия,Оружие,НАТО,Конгресс США,Госдеп США,
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