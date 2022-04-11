Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%

Заместитель начальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил в понедельник, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.
"Порт освобожден на 80%, оказывают еще сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в "Азовсталь". [Комбинат] "Азовсталь" - это крепость в городе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос ведущего о ситуации в Мариуполе.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили порядка 900 снарядов по территории ДНР за прошедшие три дня, три человека погибли, 91 ранены, сообщил Басурин. "За три дня порядка 900 снарядов. Это "Грады", [снаряды калибром] 152, 122. Вот у нас за три дня 91 человек получил ранение, трое детей, трое погибших", - сказал он.
"Более 100 домов у нас частично или полностью уничтожены. Это Донецк, Ясиноватая, Горловка", - отметил он. Басурин также добавил, что самыми горячими точками в ДНР сейчас являются Донецк, Ясиноватая, Петровский и Кировский район, "Петровский район можно в какой-то степени сравнить с Мариуполем".