Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%

"Порт освобожден на 80%, оказывают еще сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в "Азовсталь". [Комбинат] "Азовсталь" - это крепость в городе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос ведущего о ситуации в Мариуполе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили порядка 900 снарядов по территории ДНР за прошедшие три дня, три человека погибли, 91 ранены, сообщил Басурин. "За три дня порядка 900 снарядов. Это "Грады", [снаряды калибром] 152, 122. Вот у нас за три дня 91 человек получил ранение, трое детей, трое погибших", - сказал он.