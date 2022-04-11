Китай втайне поставил Сербии новейшие ЗРК

В конце прошлой недели некоторые СМИ заметили шесть грузовых самолетов Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, пролетающих над территорией Сербии. Как стало известно некоторым из них, Пекин втайне поставил Белграду новейшее оружие — зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) HQ-22, пишет South China Morning Post.

Китайские грузовые самолеты с военными опознавательными знаками были замечены в белградском аэропорту имени Николы Тесла. Хотя министерство обороны Сербии не ответило на вопрос СМИ о факте поставок, некоторые эксперты полагают, что есть все основания говорить о тайном договоре между сторонами. Аналитики опасаются, что на фоне боевых действий на Украине вооружение Белграда приведет к эскалации конфликта и в других регионах.