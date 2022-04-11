Минобороны России сообщает, что в Харьковской области ВСУ сдали ВС РФ абсолютно новые танки с полным боекомплектом.

Ведомство опубликовало кадры работы экипажей танков Западного военного округа (ЗВО) при освобождении Топольского в Харьковской области в ходе проведения спецоперации. Подразделения ВС РФ продолжают осуществлять переброску сил и совершать марши.

Российские военнослужащие танковой роты ЗВО провели маневренный бой с противником, во время которого использовали естественные укрытия и складки местности. Работу российских экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.