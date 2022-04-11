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4 минуты назад

МО РФ: в Харьковской области ВСУ сдали ВС РФ новые танки с полным боекомплектом

ТК «Звезда»иещё 2

Минобороны России сообщает, что в Харьковской области ВСУ сдали ВС РФ абсолютно новые танки с полным боекомплектом.

Ведомство опубликовало кадры работы экипажей танков Западного военного округа (ЗВО) при освобождении Топольского в Харьковской области в ходе проведения спецоперации. Подразделения ВС РФ продолжают осуществлять переброску сил и совершать марши.

Российские военнослужащие танковой роты ЗВО провели маневренный бой с противником, во время которого использовали естественные укрытия и складки местности. Работу российских экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.

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Военнослужащие ВС РФ отмечают, что при виде них противник убегал, поднимал на своих танках пушки вверх и не оказывал никакого сопротивления. На вооружении ВСУ находились абсолютно новые танки с полным боекомплектом, предположительно, снятые с хранения.

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,
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