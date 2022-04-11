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35 минут назад

Турция рассматривает покупку российских Су-57 в случае отказа США продавать F-16

Российская Газетаиещё 3

Власти Турции полагают, что если Вашингтон откажется продавать свои истребители F-16, то Анкара может рассмотреть вопрос о покупке российских аналогов Су-57. Соответствующая информация была опубликована в газете Milliyet.

Турция пригрозила США покупкой российских Су-57
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в настоящее время на рассмотрении у Конгресса США находится турецкий запрос, согласно которому Анкара нуждается в 40 истребителях F-16 Block 70. Кроме того, турецкая сторона планирует модернизировать имеющиеся у нее истребители, а для этого ей понадобятся еще 80 комплектов модернизации. В случае отказа со стороны Вашингтона, Анкара будет искать альтернативные варианты. Отмечается, что рассматриваются боевые машины из Великобритании и Франции, а также российские Су-57.

Газета также напоминает, что Турция с 2016 года ведет разработку своего собственного истребителя TF-X. Если Вашингтон удовлетворит запрос Анкары, то уровень обороноспособности последней будет находиться на достаточном уровне до ввода в эксплуатацию собственной разработки.

Армия,Оружие,Конгресс США,
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