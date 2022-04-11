В учениях тихоокеанского флота применили последний советский корабль

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения в акватории Южно-Китайского моря. БПК, который является последним советским военным кораблем, отработал борьбу с бомбардировщиком условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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Согласно сценарию учений, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили бомбардировщик условного противника. Самолет выполнял заход на боевой курс в направлении корабля «Адмирал Пантелеев».

Экипаж корабля привел в боевую готовность средства ПВО для отражения атаки. После захвата цели самолет условного противника поразили зенитным ракетным комплексом. В сообщении отметили, что воздушную цель смоделировали электронным способом.

БПК «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер (СМТ) «Ижора» продолжают выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Корабль «Адмирал Пантелеев» спустили на воду в 1988 году. БПК проекта 1155 «Фрегат» получил противолодочный ракетный комплекс «Раструб-Б» и артиллерийское вооружение. Также в арсенал корабля входят реактивные бомбометы РБУ-6000 и зенитный ракетный комплекс «Кинжал».