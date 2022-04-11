Под Херсоном ВС РФ обезвредили опорный пункт ВСУ, размещенный в детском саду

«В данном детском садике была расположена морская пехота вооруженных сил Украины. По данным мирных жителей находились они здесь с 2014 года. Это можно понять из документов с мест проживания, что они здесь были очень давно. И оборудовали огневые точки, огневые позиции непосредственно в детском садике. Также здесь проходили подготовку - инженерную, специальную. Что указывает на то, что здесь установлены взрывные устройства, что им не помешали дети обучаться здесь, практиковаться. Самодельные взрывные устройства - были обнаружены предметы для их изготовления. Данная документация доказывает нам, что в данном месте находился здесь личный состав роты морской пехоты в количестве 59 человек. Из них - 17 офицеров. В данной документации отражены все посты, которые находились непосредственно вдоль границы и которые морская пехота усиливала. Данный пост называется “Арбалет”, здесь же находился командный пункт», - рассказал Павел, военнослужащий ВС РФ