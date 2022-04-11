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1 час назад

Эксперт Шурыгин заявил о ставке Киева на силовой сценарий

Елена Прошина

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что власти Украины сделали ставку на силовой, а не дипломатический метод урегулирования конфликта. Он утверждает, что по этой причине Киев в настоящий момент стягивает к Донбассу все свои военные силы. Об этом сообщает портал «Известия».

Эксперт заявил о ставке Киева на силовой сценарий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, украинские власти «надеются при западной помощи оружием затянуть конфликт». Шурыгин выразил уверенность, что таким образом Киев хочет если не победить, то хотя бы свести противостояние российской и украинской армий «вничью», а также предотвратить выход ДНР и ЛНР на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, правительство Украины все еще питает надежду удержать не только Краматорск и Лисичанск, но даже Мариуполь. Шурыгин указал, что Киев постепенно стягивает свои военные резервы из глубины страны к Донбассу. Однако эксперт выразил уверенность, что у российской армии достаточно сил, чтобы «взломать и такую оборону».

Шурыгин заявил, что лучший способ вернуться за стол переговоров с Украиной — нанести Киеву «тяжелое военное поражение, окружить и разгромить в Донбассе самые боеспособные украинские войска». Он подчеркнул, что все размещенные там «Точки-У», а также всю артиллерию и бронетехнику необходимо уничтожить.

Армия,Владислав Шурыгин,Правительство Украины,
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