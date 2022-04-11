Эксперт заявил о ставке Киева на силовой сценарий

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что власти Украины сделали ставку на силовой, а не дипломатический метод урегулирования конфликта. Он утверждает, что по этой причине Киев в настоящий момент стягивает к Донбассу все свои военные силы. Об этом сообщает портал «Известия».

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По его словам, украинские власти «надеются при западной помощи оружием затянуть конфликт». Шурыгин выразил уверенность, что таким образом Киев хочет если не победить, то хотя бы свести противостояние российской и украинской армий «вничью», а также предотвратить выход ДНР и ЛНР на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, правительство Украины все еще питает надежду удержать не только Краматорск и Лисичанск, но даже Мариуполь. Шурыгин указал, что Киев постепенно стягивает свои военные резервы из глубины страны к Донбассу. Однако эксперт выразил уверенность, что у российской армии достаточно сил, чтобы «взломать и такую оборону».