США помогут Украине "нейтрализовать угрозы в Черном море"

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен поставить новое оружие киевскому режиму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.
В частности, США работают над предоставлением Киеву систем береговой обороны.
«Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться предоставить Украине системы береговой обороны, которые бы они могли использовать для нейтрализации угроз в Черном море», - сказал Салливан.
Также изучаются возможности по подготовке членов украинских вооруженных формирований за рубежом. Разрабатывается план по увеличению поставок оружия.
Ранее Байден признал, что российское гиперзвуковое оружие почти невозможно остановить.