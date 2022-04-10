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7 минут назад

США помогут Украине "нейтрализовать угрозы в Черном море"

Елена Прошина

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен поставить новое оружие киевскому режиму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

США помогут Украине "нейтрализовать угрозы в Черном море"
Фото: ReutersReuters

В частности, США работают над предоставлением Киеву систем береговой обороны.

«Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться предоставить Украине системы береговой обороны, которые бы они могли использовать для нейтрализации угроз в Черном море», - сказал Салливан.

Также изучаются возможности по подготовке членов украинских вооруженных формирований за рубежом. Разрабатывается план по увеличению поставок оружия.

Ранее Байден признал, что российское гиперзвуковое оружие почти невозможно остановить.

Армия,Джейк Салливан,
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