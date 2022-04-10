Военные РФ уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300

ВС РФ ракетами воздушного базирования уничтожили около Старобогдановки и на военном аэродроме Чугуев пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - заявил Конашенков.
Авиация ВКС России поразила 86 военных объектов Украины, сообщил Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.
По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.