Военные РФ уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.