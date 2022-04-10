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2 часа назад

Минобороны: ВС России уничтожили пусковые установки комплексов С-300 ВСУ

ТАСС

ВС РФ ракетами воздушного базирования уничтожили около Старобогдановки и на военном аэродроме Чугуев пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Военные РФ уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300
Фото: ТАССТАСС

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300", - заявил Конашенков.

Авиация ВКС России поразила 86 военных объектов Украины, сообщил Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

По словам Конашенкова, также российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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