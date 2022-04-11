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1 час назад

Российские войска заняли село Каменка в Харьковской области

Lenta.ruиещё 2

Российские военные заняли укрепленный рубеж Вооруженных сил Украины в селе Каменка в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 11 апреля, в Министерстве обороны России.

Российские войска заняли село Каменка в Харьковской области
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве пояснили, что это один из самых укрепленных рубежей обороны в Изюмском районе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод в украинском городе Изюм.

В Минобороны отметили, что на заводе были обнаружены свидетельства сотрудничества Украины и НАТО в сфере производства продукции военного назначения. Среди них присутствуют документация, чертежи и журналы.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Минобороны России,НАТО,
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