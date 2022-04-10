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50 минут назад

Бывших офицеров НАТО удивила тактика спецоперации России на Украине

Lenta.ru

Бывшие офицеры НАТО проанализировали специальную военную операцию России на Украине и перечислили пять особенностей, которые впечатлили Запад. Комментарии военных приводит издание LIFE.

Бывших офицеров НАТО удивила тактика спецоперации РФ на Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам ветерана немецких танковых войск Андреаса Вебера, российская армия отличается способностью использовать относительно малые силы и выполнять боевые задачи не количеством, а качеством. Кроме того, Вебер отметил высокую скорость действий ВС РФ — она превышает время выполнения задач натовскими войсками в 5-7 раз.

Служивший в польских войсках спецназначения Вислав Кадышевич обратил внимание на эффективность российского вооружения, аналогов которому нет в европейских государствах. Помимо этого, была отмечена непредсказуемость действий российской армии. Планы постоянно меняются, что нивелирует любые разведывательные данные Киева и Запада. Они буквально за мгновение теряют свою актуальность, отметил бывший военный.

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Кадышевича также поразила тактика России по блокированию крупной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Она не может выйти из региона, а также не может получить помощь из других областей, поскольку ВС РФ заранее уничтожили все крупные склады горюче-смазочных материалов. Оба военных отметили, что Киев поспешил назвать свою армию одной из сильнейших в Европе, потому что на практике ВСУ оказались не готовы к активным боевым действиям в реальных условиях.

Армия,Верховный суд,НАТО,
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