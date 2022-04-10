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57 минут назад

В НАТО решились на развертывание полномасштабных сил рядом с Россией

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил рядом с Россией, которые «будут способны защитить страны — члены военного блока в случае военного конфликта», передает Telegraph.

В НАТО решились на развертывание полномасштабных сил рядом с Россией
Фото: ReutersReuters

По словам генсека альянса, из-за российской военной спецоперации на Украине НАТО находится «в разгаре очень фундаментальной трансформации».

«Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО. Я думаю, что лидеры альянса примут решения по этому вопросу, когда они встретятся в Мадриде на саммите в июне», — заявил Столтенберг.

Как отметил генсек, сегодня на восточном фланге НАТО находятся 40 тысяч солдат НАТО, в то время как до начала российской спецоперации их было в десять раз меньше.

Как заявил ранее посол России в США Анатолий Антонов, государства НАТО начали военное освоение Украины, страну заполнили западным вооружением. В результате «националистического безумия и реваншистских настроений» Киева наступила «смерть» Минских договоренностей, и Украина выбрала путь быстрой милитаризации.

В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО

Армия,Йенс Столтенберг,Анатолий Антонов,НАТО,
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