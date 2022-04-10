В НАТО решились на развертывание полномасштабных сил рядом с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил рядом с Россией , которые «будут способны защитить страны — члены военного блока в случае военного конфликта», передает Telegraph.

«Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО. Я думаю, что лидеры альянса примут решения по этому вопросу, когда они встретятся в Мадриде на саммите в июне», — заявил Столтенберг.

Как отметил генсек, сегодня на восточном фланге НАТО находятся 40 тысяч солдат НАТО, в то время как до начала российской спецоперации их было в десять раз меньше.