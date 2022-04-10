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2 часа назад

Пакистан заявил об успешном испытании ракеты «Шахин-3»

ТК «Звезда»иещё 2

Пакистан запустил баллистическую ракету «Шахин-3». Об успешных испытаниях вооружения класса «земля-земля» сообщила национальная межведомственная служба по связям с общественностью.

Пакистан заявил об успешном испытании ракеты «Шахин-3»
Фото: ispr.gov.pkispr.gov.pk

«Пакистан сегодня провел успешные летные испытания баллистической ракеты "Шахин-3" класса "земля - земля"», - говорится сообщении.

Кроме того, отмечается, что главными целями испытательного запуска была проверка технических и конструктивных параметров изделия.

Пакистанская ракета «Шахин-3» относится к боеприпасам среднего радиуса действия. Ракета может нести как обычный, так и ядерный заряды.

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