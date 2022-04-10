Пакистан заявил об успешном испытании ракеты «Шахин-3»

Пакистан запустил баллистическую ракету «Шахин-3». Об успешных испытаниях вооружения класса «земля-земля» сообщила национальная межведомственная служба по связям с общественностью.

Фото: ispr.gov.pk ispr.gov.pk

«Пакистан сегодня провел успешные летные испытания баллистической ракеты "Шахин-3" класса "земля - земля"», - говорится сообщении.

Кроме того, отмечается, что главными целями испытательного запуска была проверка технических и конструктивных параметров изделия.