Пакистан заявил об успешном испытании ракеты «Шахин-3»

Пакистан запустил баллистическую ракету «Шахин-3». Об успешных испытаниях вооружения класса «земля-земля» сообщила национальная межведомственная служба по связям с общественностью.
«Пакистан сегодня провел успешные летные испытания баллистической ракеты "Шахин-3" класса "земля - земля"», - говорится сообщении.
Кроме того, отмечается, что главными целями испытательного запуска была проверка технических и конструктивных параметров изделия.
Пакистанская ракета «Шахин-3» относится к боеприпасам среднего радиуса действия. Ракета может нести как обычный, так и ядерный заряды.