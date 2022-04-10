Кадыров рассказал о зачистке квартала в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором видно, как чеченский спецназ практически в «формате ближнего боя» проводит зачистку жилого квартала в Мариуполе от украинских боевиков.
«Бойцы под руководством... Замида Чалаева вычислили еще один гадюшник с бандеровскими выродками и очистили район от этой скверны... чеченские спецназовцы после небольшой разведки боем оперативно пошли в атаку и практически в формате ближнего боя зачистили квартал», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Также Кадыров заявил, что чеченские бойцы «увеличили свой боекомплект за счет доставшихся трофеев».
Ранее Кадыров сообщил, что российские военные на 98% контролируют Мариуполь. По его словам, в городе остались лишь отдельно укрепленные укрытия противника, в том числе завод «Азовсталь», где укрываются украинские силовики.
Глава Чечни отметил, что завершающую фазу операции в Мариуполе обсудили на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов.
24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.