США отказались передавать МиГ-29 Украине через базу в ФРГ

"Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, - это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии", - подчеркнул он.