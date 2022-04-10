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3 часа назад

США не будут передавать истребители МиГ-29 Украине через базу в ФРГ

ТАССиещё 3

Соединенные Штаты по-прежнему не разделяют идею передачи Украине истребителей советского производства через территорию Германии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

США отказались передавать МиГ-29 Украине через базу в ФРГ
Фото: © ramstein.af.mil© ramstein.af.mil

"Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, - это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии", - подчеркнул он.

Ранее польский МИД сообщил, что власти республики готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои 28 истребителей МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Американские должностные лица сначала признали, что Варшава не согласовала это предложение с Вашингтоном, а затем публично отклонили идею польской стороны.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков предупредил 6 марта, что использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской боевой авиации с последующим ее применением против ВС России может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

Армия,Джейк Салливан,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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