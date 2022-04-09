Сербия закупит турецкие беспилотники Bayraktar

Сербия получит право приобрести вне очереди у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

Фото: Alba Cambeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press Alba Cambeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

По его словам, данное обещание ему дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сербский лидер подчеркнул, что страна намерена усиливать свою вертолетную авиацию и увеличивать количество беспилотников.