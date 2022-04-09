В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
46 минут назад

Сербия закупит турецкие беспилотники Bayraktar

Lenta.ruиещё 2

Сербия получит право приобрести вне очереди у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает ТАСС.

Сербия закупит турецкие беспилотники Bayraktar
Фото: Alba Cambeiro / Keystone Press Agency / Global Look PressAlba Cambeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

По его словам, данное обещание ему дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сербский лидер подчеркнул, что страна намерена усиливать свою вертолетную авиацию и увеличивать количество беспилотников.

В марте Министерство обороны Латвии обратилось к Турции с просьбой разместить на авиабазах республики дополнительные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Аппараты планируют задействовать в наблюдательных миссиях.

Армия,В мире,Александар Вучич,Реджеп Эрдоган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители