Вучич: Сербия закупит у Турции "Байрактары"

Сербия намерена приобрести у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Байрактар". Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич по результатам учений "Огненный щит".
"Мы будем усиливать свою вертолетную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с [лидером Турции Реджепом] Эрдоганом два дня назад "Байрактары" и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить турецкие "Байрактары", - сказал президент.
Турция в последние годы наладила производство боевых БЛА не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и для экспорта. На данный момент уже шесть государств имеют на вооружении БЛА "Байрактар": Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии и на Украине.
Учения сербской армии "Огненный щит" завершились в субботу на полигоне "Пасулянске-Ливаде". В маневрах приняли участие свыше 1 тыс. человек, включая подразделения сухопутных войск, авиации и ПВО, 72-й бригады спецназа и 63-й десантной бригады.
Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".