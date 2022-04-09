Вучич: Сербия закупит у Турции "Байрактары"

Сербия намерена приобрести у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Байрактар". Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич по результатам учений "Огненный щит".

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"Мы будем усиливать свою вертолетную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с [лидером Турции Реджепом] Эрдоганом два дня назад "Байрактары" и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить турецкие "Байрактары", - сказал президент.

Турция в последние годы наладила производство боевых БЛА не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и для экспорта. На данный момент уже шесть государств имеют на вооружении БЛА "Байрактар": Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии и на Украине.

Учения сербской армии "Огненный щит" завершились в субботу на полигоне "Пасулянске-Ливаде". В маневрах приняли участие свыше 1 тыс. человек, включая подразделения сухопутных войск, авиации и ПВО, 72-й бригады спецназа и 63-й десантной бригады.