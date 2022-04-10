Истребители Израиля нанесли удар по сирийской Латакии

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью ракетами по объектам сирийской провинции Латакия, три из которых уничтожили силы сирийских ПВО.

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Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия», — цитирует ТАСС Журавлёва.

Как отмечается, дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов С-125 и «Панцирь-С» уничтожено три ракеты.

9 апреля сообщалось, что системы ПВО Сирии отразили авиаудар, нанесённый со стороны Ливана.