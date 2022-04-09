Великобритания отправит Украине бронетехнику

«Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе. Это в дополнение к объявленной вчера высококачественной военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов», — сообщается на официальном сайте Соединенного Королевства. В числе этого вооружения дополнительные зенитные ракеты Starstreak и 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов.