Китай увеличит ядерный арсенал из-за угрозы со стороны США

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что правительство Китай ускорило темп наращивания ядерного потенциала. По причине того, что Вашингтон может захотеть “сместить нынешнее правительство КНР”.
Как сообщает издание, правительство Китая заново оценило угрозу, которую могут представлять Соединенные штаты. Скорее всего, Пекин сделал серьезный уклон на ядерное сдерживание в связи с позицией Штатов по Украине.
Учитывая взаимоотношения Китая и Тайваня, правительство КНР может использовать усиление ядерного арсенала для того, чтобы отстранить США от прямого участия в потенциальном конфликте первых двух стран.
Источник WSJ уверяет, что в КНР не намерены использовать ядерное оружие первыми, а объемы арсенала не превысят необходимое для обеспечения интересов безопасности страны количество.