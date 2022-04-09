ВСУ устроили провокацию в Рубежном

ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.

Фото: vk.com/donetsk vk.com/donetsk

В Рубежном националисты вновь подорвали цистерну с кислотой, над городом распространяется ядовитое облако, которое очень опасно для населения, передает RT.

Во вторник ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.

После этого в МИД РФ заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.