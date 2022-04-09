В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Кадыров показал ликвидацию находившихся в дозоре украинских националистов

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как чеченские бойцы ликвидировали находившихся в дозоре украинских националистов в Рубежном. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram-канале.

На кадрах видно, что чеченские военные во главе с Исмаилом Агуевым наносят удары по убежищам, где, по словам руководителя региона, находятся националисты. Вся операция происходит рано утром.

«Те нацисты, которые были на дозоре, без долгих раздумий были отправлены из "Шмелей" прямиком на тот свет. Там и будут давать показания», — написал глава Чеченской Республики в комментарии к видеоролику.

Кадыров заверил, что чеченские бойцы продолжат выполнять задачи спецоперации на Украине.

Кадыров пообещал боевикам «Азова» «голливудский» конец

Ранее глава Чечни показал подозреваемых в участии в боевых действиях против союзных сил России и Донецкой народной республики (ДНР), которые пытались сбежать из Мариуполя, притворившись мирными жителями.

По словам главы республики, пленные настолько растеряны, что с первого раза не понимают, что у них спрашивают.

Армия,Рамзан Кадыров,
49
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители