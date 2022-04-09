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1 час назад

МО: Спецслужбы Украины готовят в Ирпене новую провокацию с убийством мирных жителей

Российская Газета

Он обратил особое внимание на тот факт, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад. То есть, по сути, в Ирпене хотят повторить сценарий, уже разыгранный киевским режимом в Буче.

Конашенков рассказал о деталях этого преступного сценария. По его словам, сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больницы на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела местных жителей, погибших от обстрелов украинской артиллерии.

"Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и "уничтожением" якобы "российской разведывательной группы", прибывшей в Ирпень "для убийства свидетелей военных преступлений России". При этом в качестве "бесспорных доказательств" в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих", - продолжил генерал.

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Он подчеркнул, что данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ.

Армия,Видео,СБУ,
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