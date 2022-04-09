Германия достигла предела в поставках оружия на Украину

В Минобороны Германии заявили, что больше не могут поставлять оружие киевскому режиму из своего резерва. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.
«Нужно честно сказать, что мы достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера», - сказала она в интервью немецким СМИ.
По ее словам, ФРГ должна сама «быть в состоянии обеспечивать свою безопасность».
При этом сообщается, что киевский режим на выделенные Евросоюзом деньги самостоятельно закупает новое оружие у немецких оборонных концернов.
Ранее Германия одобрила поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму более 186 млн евро.