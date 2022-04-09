Германия достигла предела в поставках оружия на Украину

В Минобороны Германии заявили, что больше не могут поставлять оружие киевскому режиму из своего резерва. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

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«Нужно честно сказать, что мы достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера», - сказала она в интервью немецким СМИ.

По ее словам, ФРГ должна сама «быть в состоянии обеспечивать свою безопасность».

При этом сообщается, что киевский режим на выделенные Евросоюзом деньги самостоятельно закупает новое оружие у немецких оборонных концернов.