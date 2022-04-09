Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили РФ за спасение

Российские военнослужащие спасли украинских солдат, выживших после крушения сбитого вертолета. Планировалось, что на нем будет проходить эвакуация руководителей «Азов» из Мариуполя. Украинские военные поблагодарили за свое спасение. Об этом сообщает РИА Новости.

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков 5 апреля сообщил, что российская армия воспрепятствовала «очередной попытке эвакуации главарей националистического батальона "Азов"». По его словам, зенитные ракетные комплексы ударили по двум украинским вертолетам Ми-8, которые пытались прорваться к городу и оказать поддержку с воздуха.

Сообщается, что на борту сбитого российскими ракетными комплексами вертолета в числе прочих находились стрелок Иван Гавриленко и борттехник капитан Дмитрий Бурлаков. Им удалось выжить после крушения, затем их подобрали российские военнослужащие и доставили в военный госпиталь в Мелитополе.

Украинские военные произнесли слова благодарности за оказанную помощь.