Джонсон объявил о передаче Киеву смертоносного оружия

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что Лондон передаст Украине военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, в том числе зенитные ракеты Starstreak, противотанковые ракеты и боеприпасы, "способные задерживаться в небе до тех пор, пока они не будут направлены на цель". В новый пакет военных поставок Киеву также входят каски, приборы ночного видения и бронежилеты, пишет газета Politico.