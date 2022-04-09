В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
17 минут назад

Джонсон объявил о передаче Киеву смертоносного оружия

Российская Газета

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что Лондон передаст Украине военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, в том числе зенитные ракеты Starstreak, противотанковые ракеты и боеприпасы, "способные задерживаться в небе до тех пор, пока они не будут направлены на цель". В новый пакет военных поставок Киеву также входят каски, приборы ночного видения и бронежилеты, пишет газета Politico.

Джонсон объявил о передаче Киеву смертоносного оружия
Фото: ReutersReuters

По словам Джонсона, который постоянно выступает с крайне жесткими антироссийскими заявлениями, Британия и Германия "вместе со своими союзниками по G7 и НАТО усилят санкции против Кремля и нацелятся на российскую экономику".

Ранее Берлин отказался отправить танки Marder на Украину, утверждая, что они нужны Германии для собственных оборонных нужд.

Словакия тайно передала Украине ЗРК С-300

Армия,Борис Джонсон,НАТО,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители